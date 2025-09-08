Nella serata odierna, alle 21:00, Salim Diakitè e la sua nazionale, il Mali, scenderanno in campo per sfidare il Ghana. Il match è valido per la settima giornata delle qualificazioni ai prossimi mondiali, in programma l'estate prossima.
Le Nazionali
Palermo, oggi Salim Diakitè in campo con il Mali: alle 21:00 la sfida contro il Ghana
Dopo Pohjanpalo e Joronen, tocca a Diakitè: questa sera sarà in campo contro il Ghana
La nazionale del calciatore del Palermo occupa attualmente il quarto posto nel girone, e la partita di stasera è di cruciale importanza per provare ad avvicinarsi alle prime due posizioni, occupate proprio dal Ghana e dalle Isole Comore, rispettivamente a +4 e + 3 lunghezze dal Mali.
Inoltre, Diakitè vorrà confermare la bella prestazione offerta contro le Comore, la settimana scorsa, in cui ha contribuito alla vittoria 3-0 della sua nazionale.
