Palermo, oggi Salim Diakitè in campo con il Mali: alle 21:00 la sfida contro il Ghana

Dopo Pohjanpalo e Joronen, tocca a Diakitè: questa sera sarà in campo contro il Ghana

Nella serata odierna, alle 21:00, Salim Diakitè e la sua nazionale, il Mali , scenderanno in campo per sfidare il Ghana. Il match è valido per la settima giornata delle qualificazioni ai prossimi mondiali, in programma l'estate prossima.

La nazionale del calciatore del Palermo occupa attualmente il quarto posto nel girone, e la partita di stasera è di cruciale importanza per provare ad avvicinarsi alle prime due posizioni, occupate proprio dal Ghana e dalle Isole Comore, rispettivamente a +4 e + 3 lunghezze dal Mali.