Finlandia, 90 minuti per Joronen e Pohjanpalo contro la Polonia: il risultato della sfida

I due calciatori del Palermo hanno giocato da titolari nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali

⚽️ 7 settembre - 23:05

Joronen e Pohjanpalo, calciatori del Palermo convocati dalla nazionale finlandese, sono scesi in campo da titolari nel match andato in scena questa sera al "Silesian Stadium" contro la Polonia.

La sfida, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si è conclusa 3-1 in favore della nazionale polacca: a segno Cash, Lewandowski e Kaminski per i biancorossi, mentre è risultato inutile il gol degli scandinavi, firmato all’88’ da Kallman.

Sconfitta pesante per Pohjanpalo e compagni, che vedono allontanarsi sempre più il secondo e il primo posto del girone G, occupati rispettivamente da Polonia e Olanda, entrambe a +3.

Pohjanpalo non ha offerto una delle sue migliori prestazioni, toccando pochi palloni e creando poche occasioni. Joronen, invece, è stato incolpevole sui tre gol messi a segno dalla Polonia.