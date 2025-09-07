mediagol palermo Polonia-Finlandia, le formazioni ufficiali: Joronen e Pohjanpalo…

Le Formazioni

Polonia-Finlandia, le formazioni ufficiali: Joronen e Pohjanpalo…

Palermo Calcio
Le scelte del commissario tecnico della Finlandia sui due calciatori del Palermo, Joronen e Pohjanpalo
⚽️

La Finlandia stasera affronterà la Polonia, nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Un match di importanza cruciale per il secondo ed il primo posto, quest’ultimo occupato attualmente dall’Olanda dopo la vittoria di questo pomeriggio contro la Lituania per 3-2.

Joronen e Pohjanpalo, calciatori del Palermo, dopo la panchina nell’ultima sfida giocata contro la Norvegia, partiranno titolari.

FINLANDIA:Joronen; Alho, Peltola, Koski, Uronen; Lod, Antman, Kairinen, Markhiev, Tenho; Pohjanpalo.

Panchina:Sinisalo, Bergström; Ståhl, Ivanov; Kamara, Suhonen, Väänänen, Jensen; Pukki, Källman, Keskinen, Jukkola.

POLONIA:Skorupski; Kiwior, Wisniewski, Cash, Bednarek; Szymański, Zieliński, Slisz; Kamiński, Zalewski; Lewandowski.

Panchina:Grabara, Drągowski; Kędziora, Ziółkowski; Kapustka, Grosicki, Wszołek, Frankowski, Piotrowski; Buksa, Świderski, Piątek.

Leggi anche
Athletic Club Palermo, pari al debutto in D: finisce 0-0 contro il Messina
VIDEO, Il bilancio di Carlo Osti al termine del calciomercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA