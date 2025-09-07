Polonia-Finlandia, le formazioni ufficiali: Joronen e Pohjanpalo…

La Finlandia stasera affronterà la Polonia, nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Un match di importanza cruciale per il secondo ed il primo posto, quest’ultimo occupato attualmente dall’Olanda dopo la vittoria di questo pomeriggio contro la Lituania per 3-2.
Le Formazioni
Le scelte del commissario tecnico della Finlandia sui due calciatori del Palermo, Joronen e Pohjanpalo
Joronen e Pohjanpalo, calciatori del Palermo, dopo la panchina nell’ultima sfida giocata contro la Norvegia, partiranno titolari.
FINLANDIA:Joronen; Alho, Peltola, Koski, Uronen; Lod, Antman, Kairinen, Markhiev, Tenho; Pohjanpalo.
Panchina:Sinisalo, Bergström; Ståhl, Ivanov; Kamara, Suhonen, Väänänen, Jensen; Pukki, Källman, Keskinen, Jukkola.
POLONIA:Skorupski; Kiwior, Wisniewski, Cash, Bednarek; Szymański, Zieliński, Slisz; Kamiński, Zalewski; Lewandowski.
Panchina:Grabara, Drągowski; Kędziora, Ziółkowski; Kapustka, Grosicki, Wszołek, Frankowski, Piotrowski; Buksa, Świderski, Piątek.
