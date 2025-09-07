Serie D
Athletic Club Palermo, pari al debutto in D: finisce 0-0 contro il Messina
L’Athletic Club Palermo apre il suo campionato di Serie D con un pareggio a reti bianche sul campo del “Franco Scoglio” contro il Messina. Una prestazione solida per i nerorosa, che hanno creato diverse occasioni, senza però riuscire a concretizzare.
Partenza migliore per gli ospiti, pericolosi con Mazzotta e soprattutto con Micoli al 12’, quando il colpo di testa del nerorosa viene respinto da un grande intervento di Sorrentino. L’Athletic sfiora nuovamente il vantaggio su un’incertezza del portiere giallorosso, ma i padroni di casa si salvano. Nel finale di primo tempo è Faccetti a provarci con un tiro a giro, che però non trova la porta.
Nella ripresa cresce il Messina: al 48’ Clemente spreca tutto solo davanti a Greliak, poi Zucco va vicino al gol con un velenoso diagonale che sfiora il palo. Al 66’ è Daquinto ad avere una grande chance, ma da posizione favorevole calcia a lato.
Scampato il pericolo, l’Athletic Club Palermo torna a spingere: ci provano Faccetti di sinistro e Varela di testa, ma entrambi mancano la precisione necessaria. Il risultato resta così fermo sullo 0-0 fino al triplice fischio.
Un punto che lascia rammarico ai nerorosa per le occasioni mancate, ma che può soddisfare il Messina, viste le difficoltà con cui è stato allestito e il poco tempo di preparazione.
