Italia, Gattuso cerca il bis contro Israele: “Vedo entusiasmo e un ambiente positivo, va portato avanti”

Stasera l'Italia sfiderà Israele in una partita cruciale per la qualificazione al prossimo mondiale. Le dichiarazioni dell'ex allenatore del Palermo

⚽️ 8 settembre - 07:30

L’Italia questa sera affronterà un match di fondamentale importanza contro Israele, valido per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali. Dopo la vittoria ottenuta venerdì scorso contro l’Estonia, sarà cruciale conquistare i tre punti per raggiungere proprio la nazionale israeliana, attualmente seconda con tre lunghezze di vantaggio sugli azzurri. Un successo permetterebbe inoltre di avvicinarsi alla Norvegia, capolista con 12 punti, e provare così a scongiurare lo spettro dei playoff. Haaland e compagni, invece, sfideranno la Moldavia, in un match apparentemente più semplice sulla carta, rispetto alla partita dell'Italia.

Gennaro Gattuso tenterà di fare il "bis" sulla panchina azzurra, dopo la vittoria all'esordio, le sue parole in conferenza stampa, riportate da "TMW":

"Israele non è solo 1-2 giocatori forti, tutta la squadra merita rispetto: arriva da 6 risultati utili nelle ultime 7 gare. Hanno elementi pericolosi in transizione e possono crearci difficoltà. Serve rispetto, senza sottovalutare nessuno".

Sul gioco della sua Italia:"Non penso di far giocare i miei come facevo io. La mia visione del calcio è cambiata. Quando ho firmato sapevo cosa volessi trasmettere: entusiasmo, lavoro con il sorriso, senza appesantire i ragazzi. Ora però dobbiamo raccogliere quello che abbiamo seminato. Vedo entusiasmo e un ambiente positivo, va portato avanti fino a giugno".

Sulla partita:"Mi aspetto una gara difficile, soprattutto nelle transizioni. Il problema non sono solo i due attaccanti, ma come gestiremo la palla nella loro metà campo e la partita in generale".