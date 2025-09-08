Palermo, 81 minuti per Diakitè nella sfida tra Mali e Ghana

Il difensore dei rosanero è sceso in campo da titolare nel match del Mali contro il Ghana, valido per le qualificazioni ai mondiali

Salim Diakitè, convocato dal Mali, ha disputato 81 minuti nella partita tra Ghana e Mali, venendo poi sostituito da Camara. L'incontro, valido per le qualificazioni ai mondiali, si è concluso 1-0 a favore del Ghana, grazie a un gol segnato al 49' da Djiku.