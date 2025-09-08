Salim Diakitè, convocato dal Mali, ha disputato 81 minuti nella partita tra Ghana e Mali, venendo poi sostituito da Camara. L'incontro, valido per le qualificazioni ai mondiali, si è concluso 1-0 a favore del Ghana, grazie a un gol segnato al 49' da Djiku.
Palermo, 81 minuti per Diakitè nella sfida tra Mali e Ghana
Il difensore dei rosanero è sceso in campo da titolare nel match del Mali contro il Ghana, valido per le qualificazioni ai mondiali
Sconfitta dolorosa per il Mali, che vede il primo e il secondo posto del girone allontanarsi, occupati rispettivamente dal Ghana e dal Madagascar, a +7 e +4.
