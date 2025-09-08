Palermo, 81 minuti per Diakitè nella sfida tra Mali e Ghana

Mediagol
Le nazionali

Il difensore dei rosanero è sceso in campo da titolare nel match del Mali contro il Ghana, valido per le qualificazioni ai mondiali
Salim Diakitè, convocato dal Mali, ha disputato 81 minuti nella partita tra Ghana e Mali, venendo poi sostituito da Camara. L'incontro, valido per le qualificazioni ai mondiali, si è concluso 1-0 a favore del Ghana, grazie a un gol segnato al 49' da Djiku.

Sconfitta dolorosa per il Mali, che vede il primo e il secondo posto del girone allontanarsi, occupati rispettivamente dal Ghana e dal Madagascar, a +7 e +4.

