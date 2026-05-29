Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, secondo quanto appreso da "Quinto Potere" starebbe valutando l'acquisizione del Bari. La società, appena retrocessa in terza serie, sta attraversando un periodo negativo importante con la tifoseria che non apprezza più la gestione della famiglia De Laurentiis.

Attriti importante con la piazza e con l'amministrazione comunale con il sindaco della città, Vito Leccese, che potrebbe decidere di non assegnargli il San Nicola per la prossima stagione, costringendo il Bari a cercare uno stadio per disputare l'eventuale prossimo campionato di Serie C. In tal senso, la società si starebbe muovendo avviando i contatti con l'Altamura.

Per quanto riguarda la cessione, la famiglia è spaccata in due; da un lato Aurelio De Laurentiis sarebbe d'accordo per una eventuale cessione a Massimo Ferrero (o chiaramente altri) anche nell'ottica del disimpegno entro il 2028 dovuto alle regole federali che impediscono la multiproprietà, dall'altro, il figlio, Luigi, non vorrebbe cedere la società e vorrebbe proseguire con la gestione nonostante una situazione compromessa.