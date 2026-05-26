La storia tra Dorval e il Bari, dopo la retrocessione, potrebbe terminare. L'esterno, come detto, è in scadenza di contratto e di un possibile rinnovo non sembra ci siano voci. Dopo l'apparente addio di questa estate, con conseguente rientro in squadra, e una stagione da un gol e sette assist, il legame tra Dorval e la Puglia sembra ormai agli sgoccioli.

IL POST SUI SOCIAL

Ad aumentare le indiscrezioni su una sua partenza il post dell'algerino sui suoi social, in cui la strada verso un triste addio sembra ormai tracciata: "Sono consapevole che molti mi criticheranno, mi insulteranno e non crederanno alle mie parole. Nonostante questo, sento il dovere di chiedervi scusa. Scusate se non siamo riusciti a salvare la categoria. Scusate se abbiamo deluso una città intera, se abbiamo commesso tanti errori e se non siamo riusciti a darvi ciò che meritavate. Bari per me è casa. In questi anni qui sono cresciuto tanto - continua il 2001 - come calciatore e come uomo. Ho sbagliato, sono caduto tante volte, ma mi sono sempre rialzato grazie all’amore e al sostegno che mi avete dato ogni giorno. Allo stesso tempo sono consapevole di quanto io abbia dato per onorare questi colori, sono arrivato qui da sconosciuto e, grazie a questa piazza, ho realizzato il sogno di rappresentare la mia Nazionale. Per questo vi sarò per sempre grato. Amo questa città. È diventata la mia seconda casa e lo sarà per sempre. Non chiedo comprensione, chiedo solo scusa. Non so cosa succederà in futuro, ma l’unica cosa che mi auguro, e che auguro a tutti voi, è che Bari torni presto dove merita di stare".

Parole che presagiscono un addio vicino, dopo quattro anni e 134 presenze con 6 gol e 17 assist. Adesso la possibile occasione in un'altra realtà, con la possibilità di ripuntare su di lui in cadetteria.