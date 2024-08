Bari, Longo: “Mercato? I rinforzi che ho chiesto arriveranno. Credo in Lasagna”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bar al termine dell'amichevole contro la Salernitana: 1-1 il risultato finale.

"Sono soddisfatto di quello che i ragazzi provano a fare, stiamo vivendo una transizione netta con il passato, le filosofie sono differenti. Sarebbe presuntuoso dire di poter riuscire a creare una situazione con degli ottimi automatismi in due sole settimane, ma vedo la strada giusta". Lo ha detto Moreno Longo al termine dell'amichevole contro la Salernitana (1-1 il risultato finale), come riportato da "TuttoBari". Fra i temi trattati dal tecnico del Bari anche le scelte della società in sede di calciomercato. Ma non solo...

MERCATO -"La mia preoccupazione, se di preoccupazione si può parlare, è dettata dal fatto che mi sarebbe piaciuto inserire i calciatori nel contesto di lavoro. Detto questo, quei quattro o cinque giocatori che ci servono arriveranno, so come sta lavorando la società. Questo mercato aperto fino a fine agosto non aiuta nessun allenatore, la finestra è lunghissima e crea situazioni difficili per diverse dinamiche, ma mi è stato garantito che i rinforzi ci saranno. Il continuare a chiederli è un voler il bene del club. Le priorità sono il portiere, due difensori, il centrocampista e la trequarti".

DA BENALI A LASAGNA -"Voglio che la squadra giochi a calcio, costruisca e non butti via la palla. Quella di Benali e Maiello è la coppia che per ora ho scelto perché stiamo cercando questo tipo di calcio. Ci aspettavamo Lasagna in questa forma, l'abbiamo preso perché crediamo molto nelle sue qualità. Adesso lui deve pensare a trovare una condizione fisica sempre migliore e dare continuità. Poi dopo penso che per quello che vogliamo fare è un giocatore adatto al calcio che stiamo proponendo".

VICARI CAPITANO -"Ho deciso io, volevo vedere in ritiro le caratteristiche che cercavo in un capitano, mi ha dimostrato di poter essere d'esempio per gli altri in virtù della sua disponibilità. Dobbiamo credere nei valori della quotidianità, sappiamo quanta passione ci mettiamo per raggiungere risultati che non dipendono solo da noi, ai tifosi chiedo di starci vicino perché il Bari è un figlio e anche quando ci fa arrabbiare dobbiamo provare ad aiutarlo. Sgarbi e Favasuli? Sono contento, stanno crescendo e dimostrando di avere qualità. Per loro è un inizio, dovranno calarsi velocemente in questo tipo di realtà".