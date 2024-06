Bari, Longo si presenta: “Il noi davanti all’io. Voglio una squadra propositiva”

Le parole del nuovo tecnico del Bari: "Ho fatto una precisa richiesta, avere una squadra pronta in ritiro".

"Sono una persona ambiziosa, questa è una prerogativa che devo avere io e che devono avere anche i miei giocatori. Il calcio negli ultimi dieci anni è cambiato molto, oggi una squadra deve avere un'identità forte e dei principi che in un campo di calcio devono essere chiari". Così Moreno Longo, intervenuto nella giornata di oggi in sede di conferenza stampa. Fra i temi trattati dal nuovo tecnico del Bari anche la scelta di accettare la corte del club pugliese, a cui si è legato fino al 30 giugno 2026 con prolungamento in caso di promozione.

LA SCELTA -"Scegliere Bari per me è stato molto facile, questa è una grande piazza che non si può rifiutare. Trasuda calcio, i numeri del pubblico bastano per dare l'adrenalina necessaria per venire qui e dare tutto me stesso per fare un buon lavoro e creare quell'entusiasmo che solo una piazza come Bari può dare. Sono molto legato a questa terra. Immagino una squadra propositiva, che abbia la volontà di condurre la partita, la personalità ed il coraggio di provare a vincere la gara senza speculare. Dobbiamo avere il piglio di provare sempre a vincere, cercando di passare attraverso una coesione di squadra. Serve rispetto per la maglia e per chi ci viene a vedere le partite".

COMO E MODULO -"Lo scorso anno sono stato esonerato sul più bello. Avevo preso una squadra penultima ed ero a tre punti dalla Serie A, ma questo per me è ormai un capitolo chiuso. Sono una persona concreta, darò tutto me stesso con il gruppo di lavoro per cercare di far funzionare questo progetto. Modulo? Non sono un allenatore fossilizzato sui numeri, oggi nel calcio si parla soprattutto di occupazione degli spazi, conta sempre il 'noi' davanti all' 'io'. I principi resteranno ben saldi e chiari, ma non saremo sempre allo stesso modo. Magari potremo difendere a tre impostando a quattro, aiuteremo la squadra a interpretare e leggere le diverse situazioni".

MERCATO -"Ci stiamo confrontando molto su quelle che sono le mie idee, in base alle caratteristiche dei giocatori. Anche con chi rimarrà a Bari dovrò colloquiare, voglio che abbiano ben chiaro che l'entusiasmo, la voglia ed il senso di appartenenza dovranno essere al primo posto. Questa sarà la base, su questa ci confronteremo per cercare i profili adatti. Ho fatto una precisa richiesta, avere una squadra pronta in ritiro, perché è essenziale per preparare la stagione", ha concluso Longo.