Bari, Di Cesare: “In B fondamentale l’identità. Mercato? Arriveranno altri innesti”

Parola a Valerio Di Cesare. Il vicedirettore sportivo del Bari è intervenuto in conferenza stampa a margine dell'amichevole con la Salernitana: "Ho vissuto emozioni indescrivibili, non le avevo mai percepite da altre parti. Non posso che ringraziare tutti quanti, mi hanno dimostrato affetto e per me è un grande motivo d'orgoglio. Potevano esserci più persone, ma è il 31 luglio e in realtà non mi aspettavo venissero in così tanti, la gente era in vacanza e questa è una amichevole".