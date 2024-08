Cremonese-Bari, Stroppa passa ai rigori: “Vittoria ok, ma prestazione da rivedere”

"Ci siamo innervositi nel primo tempo e non siamo stati padroni del campo. Nella ripresa la squadra si è espressa sui suoi livelli. Peccato aver concesso situazioni gratuite al Bari. Bene aver vinto. Sicuramente i cambi hanno influito in maniera positiva. L’avevo detto alla vigilia che l’avrei gestita sui 5 cambi. La squadra era partita ingolfata, non trovava le misure, nel secondo tempo abbiamo mostrato un piglio diverso, anche grazie alle soluzioni portate dagli ingressi. Johnsen come sta? Ha preso solo un colpo al braccio, già nell’intervallo si sentiva meglio. La spalla non è uscita, penso sia solo una botta. Zanimacchia era nella stessa situazione degli altri, tornerà sui suoi livelli".

"Avremmo dovuto chiuderla prima, vedi sull’occasione De Luca-Barbieri. Vazquez è entrato molto bene, ha dato soluzioni diverse. Dovevamo fare di necessità virtù, essere magari più pragmatici in alcune situazioni, ad esempio il lancio di Fulignati per Barbieri proprio sull’occasione sopracitata di De Luca. In precampionato non hai ancora le gambe rapide per fare le cose e quindi magari ti innervosisci per nulla. Abbiamo fatto le cose comunque bene, ma con due marcie in meno del solito. Il gol era evitabile? In parte è dovuto al campo, sabbioso e lento. Dovevamo ovviare ad un palleggio più ricercato. Sono contento che comunque l’azione partisse da dietro, è ciò che cerchiamo, ma a volte, semplicemente bisogna fare le cose giuste al momento giusto".