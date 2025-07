Serie B, show del Bari in amichevole: 17 gol al Castel di Sangro

La prima amichevole stagionale ha visto il Bari imporsi con un netto 17 a 0 sul Castel di Sangro in una partita che ha evidenziato la netta superiorità tecnica e atletica dei pugliesi. L’amichevole vinta dal Bari contro il Castel di Sangro è stata una classica prova di inizio stagione utile per testare condizione fisica e inserimento dei nuovi elementi più che per misurare il reale valore competitivo la netta superiorità tecnica atletica e tattica è emersa fin da subito con nove marcatori diversi e una continua pressione offensiva tra i protagonisti spiccano Manzari con un poker Moncini e Pagano autori di una tripletta e Pereiro con due gol e un assist anche centrocampisti e subentrati hanno contribuito alla goleada segno di una rosa ampia e coinvolta sul piano tattico si è vista una squadra propositiva con esterni attivi e tanti uomini portati in avanti pur tenendo conto della debolezza dell’avversario il Bari ha mostrato buoni segnali in termini di fluidità gioco corale e fiducia offensiva ora serviranno test più probanti per valutare tenuta difensiva intesa tra reparti e affidabilità dei giovani