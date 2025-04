Verso Bari-Palermo, i precedenti dell’arbitro Bonacina con i rosanero

In questa stagione il fischietto ha diretto i rosanero anche nel match contro il Pisa, conclusosi per 1-2 in favore dei nerazzurri con un rigore assegnato agli uomini di Inzaghi, con delle polemiche del club di Viale Del Fante per una presunta espulsione non data ai danni dei toscani. Gli altri precedenti sono andati in scena tutti nella scorsa stagione con un bilancio positivo di 2 vittorie, ottenute contro Feralpisalò e Modena, rispettivamente per 3-0 e 4-2, e una sconfitta arrivata contro la Ternana, con il risultato di 3-2.