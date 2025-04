Serie B, Bari-Palermo sarà trasmessa gratuitamente

Come ogni giornata del campionato cadetto l'emittente ufficiale, DAZN , offre la possibilità di vedere una delle dieci partite della settimana in maniera gratuita.

BARI-PALERMO VISIBILE GRATUITAMENTE

Per la trentatreesima giornata di Serie BKT il match da poter vedere senza abbonamento è l'anticipo tra Bari e Palermo, sfida cruciale in ambito play-off, che andrà in scena venerdì 11 aprile alle ore 20:30. Questa è la quinta gara visibile gratuitamente dei rosanero quest'anno. Per informazioni su come vedere la sfida in modo gratuito la soluzione migliore è consultare il sito ufficiale di DAZN, contenente tutti i dettagli dell'iniziativa.