Corriere dello Sport: “Bari blindato, c’è Nikolaou per Caserta”

Nel frattempo, sul fronte del calciomercato, i biancorossi mettono a segno il nono colpo estivo, avvicinandosi a un innesto importante per la retroguardia. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” il nome caldo è quello del difensore greco Dimitrios Nikolaou , 26 anni, in uscita dal Palermo .

Dopo l’arrivo di Pippo Inzaghi sulla panchina rosanero, infatti, il centrale non rientra più nei piani del club siciliano. Nonostante le sue 29 presenze condite da 1 gol, e un passato in Serie A con Spezia ed Empoli , il difensore è stato escluso dal ritiro.

Fisicamente solido e con tre anni di contratto ancora in essere, Nikolaou è ora in cerca di rilancio in una piazza ambiziosa. Il Bari sta lavorando a un prestito secco, con l’ausilio del Palermo sul piano economico. Il direttore sportivo Magalini è pronto all’affondo decisivo, mentre Caserta aspetta con fiducia un rinforzo di qualità per il reparto arretrato.