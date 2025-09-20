Gaetano Castrovilli, centrocampista del Bari, ha rilasciato qualche dichiarazione a RadioBari:
Le parole
Bari, Castrovilli: “Siamo una squadra forte, il Palermo non è superiore a noi”
“Penso che siamo una squadra forte, non credo che il Palermo sia superiore. Tanto dipende dalla testa: basta una vittoria, una scintilla, per far sì che questa squadra faccia il suo percorso. Spero che sabato il pubblico ci dia una bella spinta.”
Sul ruolo:
“Fisicamente sto bene, ora sono all’80%. Metto sempre la squadra davanti a tutto e voglio dare una grande mano. Spero di iniziare a fare molto di più. Sono convinto che faremo bene: l’ho fatto a Firenze, anche a Cremona, in un ruolo che ho già ricoperto.”
Sulla partita:
“Ci sta che prendi gol, ma l’importante è reagire. Dopo il gol subito ci siamo un po’ adagiati, dobbiamo migliorare questa cosa. Ogni mio compagno è fondamentale per la squadra, che sia titolare o meno.”
