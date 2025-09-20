Bari, Castrovilli: “Siamo una squadra forte, il Palermo non è superiore a noi”

Le parole del centrocampista della formazione pugliese

⚽️ 20 settembre - 13:02

Gaetano Castrovilli, centrocampista del Bari, ha rilasciato qualche dichiarazione a RadioBari:

“Penso che siamo una squadra forte, non credo che il Palermo sia superiore. Tanto dipende dalla testa: basta una vittoria, una scintilla, per far sì che questa squadra faccia il suo percorso. Spero che sabato il pubblico ci dia una bella spinta.”

Sul ruolo:

“Fisicamente sto bene, ora sono all’80%. Metto sempre la squadra davanti a tutto e voglio dare una grande mano. Spero di iniziare a fare molto di più. Sono convinto che faremo bene: l’ho fatto a Firenze, anche a Cremona, in un ruolo che ho già ricoperto.”

Sulla partita:

“Ci sta che prendi gol, ma l’importante è reagire. Dopo il gol subito ci siamo un po’ adagiati, dobbiamo migliorare questa cosa. Ogni mio compagno è fondamentale per la squadra, che sia titolare o meno.”