Sudtirol-Bari 1-0: Rover al 92′ manda in estasi il “Druso”, Bisoli batte Mignani

Nella semifinale d'andata valida per i playoff di Serie B, il Sudtirol di Bisoli batte il Bari di Mignani grazie a un colpo di testa di Rover in pieno recupero. Venerdì 2 giugno il match di ritorno al "San Nicola".

La matricola Sudtirol continua a sognare grazie ad un colpo di testa di Rover in pieno recupero. Bisoli batte il Bari di Mignani e andrà a giocarsi l'accesso nella finale playoff di Serie B tra quattro giorni al "San Nicola". Con una vittoria o con un pareggio gli altoatesini staccherebbero un pass per la finalissima dove ci sarà anche una tra Cagliari e Parma .

Una partita in cui a regnare è stato l'equilibrio assoluto fino al secondo minuto di recupero quando ,dopo un assist di Casiraghi, Rover ha staccato più in alto di tutti battendo Caprile con un colpo di testa che ha regalato una gioia immensa ai tifosi presenti allo stadio "Druso". L'intelligenza tattica di Bisoli ha prodotto i suoi frutti con Fiordilino e compagni bravi a contenere gli attacchi del Bari e a pungere al momento opportuno. Si tratta del sesto gol in questa stagione di Rover, il più pesante fin qui, in una notte in cui il Sudtirol può sognare davvero in grande. Appuntamento al prossimo 2 giugno quando il Bari di Mignani proverà a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico.