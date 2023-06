Bari-SudTirol, Bisoli: “A un passo dal sogno, giocheremo con la testa libera”

La rivelazione SudTirol prosegue con successo il suo cammino nei playoff di Serie B. Dopo aver eliminato la Reggina nel turno preliminare, gli altoatesini l'hanno spuntata nella semifinale di andata contro il favorito Bari. Al "Druso" di Bolzano decisiva la rete in extra-time di Matteo Rover, che di fatto consente alla compagine biancorossa di permettersi il "lusso" di un pareggio contro i galletti. Dal canto suo invece il Bari è quindi obbligato a vincere per sperare di continuare il sogno promozione. Il match di ritorno è in programma domani 2 giugno alle 20:30, al "San Nicola" si prepara il pubblico delle grandi occasioni, come spesso accaduto in questa stagione, pronto a spingere il Bari. Alla vigilia della gara, il tecnico del SudTirol Pierpaolo Bisoli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: