Bari-Sudtirol, probabili formazioni: Cheddira sfida Odogwu per la finale playoff

Bari e Sudtirol si affronteranno per la quinta volta nella loro storia. Al momento, il bilancio è di due vittorie per gli altoatesini, una per i pugliesi ed un pareggio. In occasione dell'ultimo incrocio in campionato al "San Nicola" le due compagini hanno pareggiato per 2-2: in rete Tait, Odogwu, Di Cesare e Salcedo.

Per l'occasione, Michele Mignani dovrà rinunciare a Frattali, squalificato, mentre tornano a disposizione Ceter e Pucino, assenti all’andata. Proprio Pucino potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Bari in campo col solito 4-3-1-2, con Caprile tra i pali, Di Cesare, Vicari, uno tra Ricci e Mazzotta (il primo in vantaggio) a completare la linea difensiva. In mezzo al campo, fiducia a Maiello, Maita e Benedetti. Sulla trequarti, Folorunsho verso una maglia da titolare. In attacco, ecco Cheddira ed Esposito.

Al cospetto della squadra di Mignani, anche Bisoli non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la semifinale di ritorno, infatti, gli ex Masiello e Schiavone, oltre a Davi. Il tecnico del Sudtirol dovrebbe schierare i suoi con un 4-4-2 elastico, che all'occorrenza può trasformarsi in un 3-5-2. Davanti a Poluzzi, Zaro e Vinetot comporranno il tandem di centrali difensivi; Curto e De Col esterni bassi sulle rispettive corsie. Lunetta e Belardinelli più avanti, con Tait e Fiordilino in mezzo al campo. L'attacco sarà composto dalla coppia Odogwu-Mazzocchi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARI-SUDTIROL — BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. Allenatore: Mignani.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Lunetta, Tait, Fiordilino, Belardinelli; Mazzocchi, Odogwu. Allenatore: Bisoli.

DOVE VEDERE BARI SUDTIROL IN TV — La sfida Bari-Sudtirol verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn ed Helbiz Live e in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251). La partita si potrà acquistare anche in pay-per-view su OneFootball.