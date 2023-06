Brescia-Cosenza 1-1: Bisoli illude, Meroni salva Viali e condanna alla C Gastaldello

Il match visto nei primi 45' sarà molto basato sui duelli, con diverse interruzioni di gioco. Il Brescia non è quasi mai è riuscito a trovare lucidità ed incisività per creare problemi nella retroguardia di Viali . Al 15' l'unica occasione da gol da parte dei padroni di casa: Listkowski calcia da fuori: parata di Micai e tentativo di tap-in di Rodriguez in scivolata e palla larga di pochissimo.

Al minuto 67' è arrivata la seconda occasione da gol della partita per quanto concerne gli uomini di Gastaldello : il nuovo entrato Van de Looi carica il mancino dai venti metri, leggermente decentrato sulla destra del campo. Palla alla sinistra del portiere avversario, che è battuto. Il legno lo salva. Ecco poi il meritato pareggio firmato dal capitano del Brescia : l’azione la sviluppa Rodriguez sulla sinistra del campo: ingresso in area e cross basso verso destra, appena dentro l'area. Lì c'è Bisoli che carica il destro di mezzo esterno di prima: palla sotto la traversa. Micai è battuto.

All’ottantottesimo saranno ancora le ‘Rondinelle’ a cercare la via del gol attraverso un calcio d’angolo dalla destra: sul primo palo la palla sfila e finisce in mezzo, dove c'è Bianchi , libero di colpire da pochi passi. Parata d'istinto dell’estremo difensore rossoblù che salva i suoi.

La svolta del match arriva però in pieno recupero, con il gol del Cosenza che significa salvezza in Serie B e Lega Pro per il Brescia: il colpo di testa di Meroni su calcio da fermo è quello decisivo per il pareggio e quindi il mantenimento della categoria per gli uomini di Viali.