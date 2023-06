Brescia-Cosenza, probabili formazioni: Gastaldello sfida Viali per la salvezza

Ultimo atto della Serie B 2022-2023 per il Cosenza di Viali che, questa sera, riceverà il Brescia per la gara di ritorno del playout salvezza. Fischio d'inizio alle 20:30 in un Rigamonti tutto esaurito. Le due squadre si affrontano con l'obiettivo di ottenere permanenza nel campionato cadetto, dopo il match dell'andata terminato 1-0 in favore dei calabresi con la rete decisiva realizzata da Nasti al 70' minuto di gioco. Entrambe le squadre hanno chiuso il campionato regolare con 40 punti all'attivo ma, in virtù degli scontri diretti, il Brescia si è classificato al 16° posto mentre il Cosenza 17esimo. Da regolamento, in caso di parità di gol segnati dopo i 180 minuti, sono previsti tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Non valida la regola del gol in trasferta.