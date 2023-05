Cosenza-Brescia 1-0: Nasti archivia l’andata dei playout. Viali batte Gastaldello

Allo stadio 'Gigi Marulla' è andato di scena il match valido per l'andata dei playout di Serie B , tra il Cosenza di William Viali ed il Brescia del tecnico Daniele Gastaldello . Sfida terminata 1-0 che valeva tantissimo, per entrambe le squadre in ottica salvezza, in attesa di giocare la partita di ritorno.

-PRIMO TEMPO: I primi quarantacinque minuti non sono stati molto emozionanti. Partendo dalla prova del Cosenza: l'aspetto positivo, è certamente costituito da dedizione ed abnegazione in fase di non possesso che hanno consentito di mantenere compattezza e densità, non rischiando praticamente nulla, se non con conclusioni dalla distanza. Nonostante ciò, la nota negativa è sulla produzione offensiva. La squadra di Viali è stata capace di produrre una sola conclusione (con Nasti) verso lo specchio della porta difesa da Andrenacci.