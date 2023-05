Cosenza-Brescia, probabili formazioni: Viali vs Gastaldello, andata playout Serie B

Quasi tutto pronto per Cosenza-Brescia . Il match - valido per l'andata del playout di Serie B - è in programma alle ore 20.30 allo Stadio Comunale San Vito Gigi Marulla.

Il Cosenza ha chiuso il proprio campionato con la sconfitta interna subita contro il Cagliari di Ranieri. Cinque pareggi e due ko nelle ultime sette partite per la squadra di Viali che deve ritrovare fiducia per un doppio scontro che deciderà le sorti future del club calabrese. "È finito il tempo delle chiacchiere. Questi playout sono un sogno rincorso per tanto tempo, ora è arrivato il momento di giocarli. Sarà uno scontro alla pari, se non per il piccolo vantaggio che il Brescia avrà giocando il il ritorno in casa. Vogliamo fare una grande prestazione ed indirizzare questi spareggi su binari che portano alla nostra salvezza", ha dichiarato Viali alla vigilia. Il Cosenza ha chiuso la regular season al diciassettesimo posto in classifica e per questo motivo giocherà la partita di ritorno in trasferta.