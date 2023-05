Cosenza-Brescia, Viali: “È finito il tempo delle chiacchiere. I playout un sogno”

Giornata di vigilia in casa Cosenza. La squadra di William Viali affronterà domani sera il Brescia di Gastaldello nell'andata del playout valido per conquistare la permanenza in Serie B. A presentare il match in casa calabrese ci ha pensato proprio l'allenatore rossoblù: "È finito il tempo delle chiacchiere. Questi playout sono un sogno rincorso per tanto tempo, ora è arrivato il momento di giocarli. Sarà uno scontro alla pari, se non per il piccolo vantaggio che il Brescia avrà giocando il il ritorno in casa. Vogliamo fare una grande prestazione ed indirizzare questi spareggi su binari che portano alla nostra salvezza".