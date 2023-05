Cosenza-Brescia, al via i playout di Serie B: date, orari e regolamento

REGOLAMENTO PLAYOUT

Le due sfide di playout si giocano tra le due squadre che, al termine della regular season, hanno chiuso al quartultimo e quintultimo posto, con la formazione meglio piazzata che giocherà il ritorno in casa. Brescia e Cosenza hanno ottenuto gli stessi punti (40). Per questo motivo, in caso di parità dopo i 180 minuti, si andrà ai tempi supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. Chi perderà il doppio confronto andrà in Serie C insieme alle già retrocesse Perugia, Benevento e Spal; chi trionferà manterrà la categoria e parteciperà alla Serie BKT 2023/2024.