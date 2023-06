Palermo, quale futuro per Marconi e Valente? Le ultime. Broh può lasciare

"Negli ultimi due mesi sono aumentate le riflessioni intorno non solo a loro, ma anche alla maggior parte degli altri in organico". Soprattutto alla luce della lista over che può avere un massimo di diciotto giocatori. Per quanto riguarda Marconi e Valente, entrambi sono stati condizionati nel finale da alcuni infortuni che non gli hanno permesso di dare il massimo, con Buttaro che ha superato nelle gerarchie del tecnico Eugenio Corini proprio l'ex Carrarese. Chi potrebbe avere mercato in Serie B è Broh, "sia per la maggior esperienza nella categoria che per motivi anagrafici".