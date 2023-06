Palermo, Rinaudo monitora i giocatori retrocessi: da Viviani fino a van de Looi e Ayé

Rinaudo e Bigon sono già al lavoro, coadiuvati da una nutrita e capillare rete di scouting per comporre una rosa dal rimarchevole spessore. La squadra di Eugenio Corini va oggettivamente migliorata su diversi aspetti e le opportunità del mercato sono notevoli, soprattutto nelle serie minori del professionismo italiano. Mattia Viviani , Tom van de Looi e Florian Ayé . Tre calciatori freschi di retrocessione in Serie C e che vogliono rilanciarsi - probabilmente - con un'altra maglia.

Quindi si potrà pescare con più facilità da squadre come Perugia, Spal, Benevento e Brescia. Tutti club che parteciperanno alla prossima Lega Pro e che difficilmente potranno mantenere in rosa i loro migliori elementi. "Tra questi c’è sicuramente Mattia Viviani del Benevento, centrocampista classe 2000, che vanta già 8 presenze in Serie A, campionato in cui ha esordito con la maglia del Brescia da giovanissimo ed oltre 80 presenze in Serie B con Chievo, Benevento e lo stesso Brescia", si legge.