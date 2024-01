Everton-Crystal Palace, probabili formazioni: c’è Gomes, Hodgson con Mateta

Everton e Crystal Palace si ritrovano tredici giorni dopo lo 0-0 di Selhurst Park: il terzo turno di FA Cup è in programma alle ore 20:45.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Goodison Park. Alle ore 20:45, fra le mura amiche, l'Everton ospiterà il Crystal Palace nel terzo turno di FA Cup. La gara d'andata, andata in scena lo scorso 4 gennaio sul campo del Crystal Palace, è terminato con il risultato di 0-0. Il precedente in campionato risale, invece, allo scorso 11 novembre, con la vittoria esterna dell'Everton per 3-2, grazie alle reti messe a segno da Mykolenko, Doucouré e Gueye.

Non una stagione fin qui particolarmente brillante per entrambe le compagini. Per i padroni di casa i guai sono anche extra-campo, con il club che rischia un'ulteriore penalità in aggiunta al -10 che condiziona la classifica di Premier League. L'Everton, infatti, occupa attualmente il diciassettesimo posto a quota diciassette punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e ben dieci sconfitte; ventiquattro le reti siglate in ventuno partite, ventotto i gol incassati. Mentre sono ventuno i punti conquistati dal Crystal Palace, che occupa il quattordicesimo posto in classifica e che ha vinto solo uno degli ultimi dieci incontri. Uno score frutto di cinque successi, sei pareggi e nove ko, con ventidue gol all'attivo e ventinove reti subite in venti gare disputate.

Al cospetto della formazione guidata da Sean Dyche, Roy Hodgson non potrà contare sull'intero organico disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Rob Holding, Sam Johnstone, Michael Olise, Cheick Doucouré, Joel Ward, Jesurun Rak-Sakyi e Jordan Ayew. Il tecnico dell'Everton, invece, dovrà rinunciare a Dele Alli, Ashley Young e Idrissa Gana Gueye. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio due due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — EVERTON (4-2-3-1): Virginia; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Onana; Harrison, Gomes, McNeil; Calvert-Lewin. Allenatore: Sean Dyche.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Lerma, Richards, Eze; Matheus, Mateta, Schlupp. Allenatore: Roy Hodgson.

DOVE VEDERE EVERTON-CRYSTAL PALACE IN TV — La gara di FA Cup tra Everton e Crystal Palace in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv, né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.