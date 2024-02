Liverpool-Southampton, probabili formazioni: Klopp con Gakpo, Elliott dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Emirates Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Liverpool ospiterà il Southampton in occasione del match valevole per gli ottavi di finale di FA Cup con l'obiettivo di conquistare il quarto trofeo del 2023/2024. I padroni di casa giungono all'appuntamento dopo aver eliminato il Norwich City per 5-1 mentre il Southampton - che sogna l'impresa - nel turno precedente ha battuto il Watford per 3-0. In campionato, invece, i Reds sono reduci da tre successi di fila contro Burnley, Brentford e Luton Town, seguiti dalla vittoria in Coppa di Lega sul campo del Chelsea. Mentre i Saints da due sconfitte di fila contro l'Hull City e il Millwall.