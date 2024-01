Liverpool-Fulham, probabili formazioni: Virgil van Dijk dal 1′, out Alexander-Arnold

Il Liverpool, malgrado sia attualmente favorito per alzare al cielo il trofeo della competizione, non potrà correre il rischio di sottovalutare l'avversario che nella loro ultima visita ad Anfield era riuscito a portarsi inizialmente in vantaggio con il risultato di 3-2 prima che i padroni di casa riuscissero a ribaltare la gara nel finale.

Il terzino destro nordirlandese Conor Bradley potrebbe sostituire Alexander-Arnold contro il Fulham, mentre Joe Gomez dovrebbe partire nuovamente come terzino sinistro, dove Robertson e Tsimikas restano indisponibili. In porta, Lijnders ha confermato che sarà titolare Caoimhin Kelleher.

DOVE GUARDARE IL MATCH

Sarà possibile vedere la sfida Liverpool-Fulham, così come i principali match della Carabao Cup, su DAZN in streaming live e on demand per gli utenti abbonati.