FA Cup, Brighton-Manchester United: ten Hag batte De Zerbi ai rigori e vola in finale

Il Brighon di Roberto De Zerbi si arrende ai calci di rigore in semifinale di FA Cup , al cospetto del più quotato Manchester United . Dopo un bugiardo zero a zero, nei tempi regolamentari, le due squadre hanno continuato a dare spettacolo nei supplementari senza però riuscire ad incidere in una delle due porte. Nella lotteria dagli undici metri ha avuto la meglio la squadra di Erik ten Hag , brava a non sbagliare nessuno dei sette tiri dal dischetto. Grave l'errore di Solly March , che ha poi spalancato a Lindelof la possibilità di consegnare la finale contro al Manchester City ai 'Red Devils'.

Un pregiato laboratorio calcistico quello costruito in poco tempo dal tecnico ex Palermo in quel di Brighton che ruba l’occhio e suscita ammirazione. Sconfitta a parte, i 'Seagulls' hanno dimostrato grandi qualità con De Zerbi in panchina in termini di rapidità e verticalità nello sviluppo della manovra. Oggi più di altre volte, la formazione biancazzurra ha dimostrato di proporre un calcio moderno ed efficace: pressing organico e feroce sulla trequarti del Man United, geometria e vis agonistica con Mac Allister e Caicedo in mezzo al campo, ampiezza garantita da gamba e qualità di March e Mitoma, coadiuvati da Estupinian e Pascal Groß sulle rispettive corsie. Enciso, bravo ed operoso in veste di fantasista tra le linee, Welbeck vorace nell'attaccare la profondità e nel legare il gioco.