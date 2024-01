Stoke City-Brighton, le probabili formazioni: De Zerbi sfida Schumacher in FA Cup

Stoke City e Brighton si affrontano oggi alle ore 16:00 al Bet365 Stadium per il terzo turno di FA Cup. Il club padrone di casa è attualmente al 19° posto in Championship, con 29 punti in 26 partite. La squadra di Steven Schumacher sta attraversando un buon momento di forma, con 6 risultati utili e consecutivi (1 vittoria e 5 pareggi). A questo, per il campionato l'obiettivo non può che essere il consolidamento della categoria. Il Brighton è fermo al 7° posto in Premier League, con 31 punti in 20 partite. La squadra di Roberto De Zerbi incanta con il suo calcio propositivo, in Europa e nel mondo. La formazione, campione del proprio girone di Europa League, sta attraversando un momento più o meno positivo, con 2 pareggi nelle ultime 3. Nel mezzo tra lo stop con il Crystal Palace e quello con il West Ham, d'altro canto, c'è il successo di spessore, per 4-2 sul Tottenham. Dopo essere usciti dalla EFL Carabao Cup al terzo turno, contro il Chelsea, i Seagulls vogliono andare avanti in FA Cup. Quest'ultima, competizione nella quale i ragazzi dell'ex Palermo sono stati eliminati in semifinale, ai calci di rigore, contro il Manchester United, l'anno scorso.