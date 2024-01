Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Rinaudo torna su Cistana del Brescia”

Palermo vigile e molto attivo in sede di calciomercato estivo: Rinaudo lavora per potenziare la squadra in ogni reparto e regalare a Corini una rosa in grado di ambire concretamente alla promozione in Serie A nella corrente stagione.

Grandi manovre con vista sulla Serie A . Il Palermo ha delineato una strategia chiara da attuare in sede di calciomercato per potenziare l'attuale organico e puntare decisamente al salto di categoria nella corrente stagione. L'identikit degli innesti da centrare è già stata tracciata da management e scouting del club targato City Football Group , elementi di esperienza e personalità e giovani di talento e prospettiva ma con un comprovato background in Serie B . L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle linee guida che ispireranno l'operato di Rinaudo nella sessione invernale di calciomercato appena cominciata. L'obiettivo è quello di ultimare almeno 3-4 operazioni in entrata ripartite tra i vari comparti della squadra.

Andrea Cistana, il difensore del Brescia, è tornato in orbita Palermo per la difesa. Il calciatore classe 1997 ha scelto di non rinnovare il suo contratto con le Rondinelle e vuole cambiare aria, soprattutto per puntare alla Serie A. Il club di Viale del Fante aveva già sondato l'affare in estate e ora sembrerebbe tornato in pressing sul giocatore. La società di proprietà del CFG è disposta a offrire un contratto importante a Cistana, che potrebbe rappresentare un rinforzo di rilievo per la difesa rosanero. Tuttavia, non è escluso che il Palermo possa puntare anche a una pista estera per migliorare la retroguardia. Il club siciliano sta monitorando diverse situazioni in giro per l'Europa e potrebbe decidere di puntare su un giocatore più esperto e di livello superiore. Seguiranno aggiornamenti.