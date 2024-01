Palermo, Corriere dello Sport: “Piace Zerbin, nodo A. Soleri e Valente in uscita”

Secondo l'edizione odierna Corriere dello Sport, il Palermo è alla ricerca di un esterno d'attacco per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Il profilo individuato è quello di Alessio Zerbin, attaccante del Napoli classe 1999. Il nativo di Novara è un giocatore molto versatile, in grado di giocare sia come esterno destro che come seconda punta. Due stagioni addietro, a Frosinone, ha collezionato 31 presenze in Serie B, segnando 9 gol e fornendo 3 assist. L'operazione non è però semplice, in quanto il club partenopeo ha già un accordo di massima con il club ciociaro per il ritorno del ragazzo, stavolta in Serie A. Il City Group dovrà quindi convincere De Laurentiis a cedere il giocatore in rosa, nonostante lo stesso abbia l'aspirazione di continuare a giocare in massima serie. Inoltre, la partenza di Valente, che è seguito da Sudtirol e alcune squadre di Serie C tra cui il Catania, potrebbe complicare la situazione. Il Palermo dovrà infatti trovare un sostituto per l'esterno destro, che è uno dei giocatori affidabili della squadra, per attaccamento alla maglia e gamba.