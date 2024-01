GdS, Brunori nel ritorno si scatena: “Il Palermo ha l’arma in più per la A”

"Il Palermo ha l’arma in più per la A". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero e sul capitano Matteo Brunori . Nonostante le sirene di mercato ed il possibile interesse da parte di alcuni club di Serie A , il centravanti italo-brasiliano è e resterà uno dei punti fermi del Palermo . Il classe 1994 "vuole trascinare i rosanero verso il raggiungimento degli obiettivi che il club rosanero si è fissato: provare ad essere competitivi per raggiungere la Serie A. Quella massima serie che sogna anche Brunori, che ha una voglia matta di giocarla con la maglia della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, ovvero quella del Palermo. Saranno determinanti anche i suoi gol, i suoi guizzi e le sue giocate", si legge.

Come già fatto, d'altra parte, dallo stesso attaccante nel campionato di Serie C e anche nella scorsa annata. Nel girone di ritorno, infatti, Brunori"ha sempre dato il meglio di sé in termini di realizzazioni". In Lega Pro, nella seconda parte di campionato, il capitano del Palermo ha siglato addirittura ventidue gol, di cui quattro nel corso dei playoff. Mentre nel girone d'andata "soltanto" sette. Stesso discorso l'anno scorso, in Serie B: dopo gli otto gol realizzati nella prima parte del torneo, nel girone di ritorno ne ha siglati nove: per un totale di diciassette centri in campionato. "Adesso il traguardo da raggiungere è lo stesso, ovvero, riuscire da questo momento al termine del torneo raggiungere quantomeno il numero di gol messi a segno nel passato torneo", conclude il noto quotidiano.