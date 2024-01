Cittadella-Palermo, biglietti in vendita da lunedì 8 gennaio: info settore ospiti

La sfida tra la squadra di Gorini e la compagine rosanero è in programma sabato 13 gennaio allo Stadio "Tombolato".

Sarà attiva da lunedì 8 gennaio su TICKETONE la prevendita per assistere alla sfida tra Cittadella e Palermo, in programma sabato 13 gennaio allo Stadio "Tombolato", valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie BKT. Di seguito, le modalità di acquisto rese note dal club veneto sul proprio sito di riferimento: