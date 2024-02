Aston Villa-Chelsea, probabili formazioni: Pochettino con Nkunku e Palmer. Ok Diaby

La partita tra Aston Villa e Chelsea è un match valido per il quarto turno di FA Cup e si giocherà mercoledì 7 febbraio 2024 alle 21:00 (ora italiana) presso il Villa Park di Birmingham. Le due squadre si sono già incontrate due volte in questa stagione, in questa competizione, pareggiando 0-0 a Stamford Bridge. Mentre l'altra volta, in Premier League, lo scorso 24 settembre, quando a decidere la disputa tra le due compagini, bastò una rete di Ollie Watkins. La squadra di Emery è reduce da una vittoria per 0-5 contro lo Sheffield United in Premier League, mentre il Chelsea ha perso 2-4 contro il Wolverhampton Wanderers. La partita si preannuncia molto interessante e combattuta. Entrambe le squadre vorranno conquistare la vittoria e accedere al prossimo turno di FA Cup.