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UEFA, Ceferin: "In Italia infrastrutture terribili"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, prima della sfida tra Tottenham e PSG, valida per la finale della Supercoppa Europea. "La nostra politica è quella…