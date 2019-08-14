Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, prima della sfida tra Tottenham e PSG, valida per la finale della Supercoppa Europea. "La nostra politica è quella…
Supercoppa europea
Terzo appuntamento ufficiale della stagione per il Manchester City di Guardiola edizione 2023-2024. Al "Georgios Karaiskakis Stadiumin" in palio la finale di Supercoppa Europea, avversario di serata…
di Davide Raja Allo stadio Geōrgios Karaiskakīs, casa dell'Olympiakos, alle ore 21.00 va in scena la Supercoppa UEFA tra Manchester City e Siviglia, una finale che rievoca ricordi amari per gli…
Parola a Josè Luis Mendilibar. L'allenatore del Siviglia - in sede di conferenza stampa - alla vigilia della Finale di Supercoppa UEFA, ha presentato la sfida con il Manchester City di Pep Guardiola,…
Arrivano brutte notizie per il Manchester City. La partita d'esordio in campionato di Kevin De Bruyne contro il Burnley era terminata anzitempo, con le condizioni del belga che non lasciavano…
Il Manchester City ha visto sfuggirsi il Community Shield, l'equivalente della nostra Supercoppa Italiana, dopo aver perso ai rigori contro l'Arsenal a "Wembley", teatro principale del calcio inglese.
Il Manchester City vede sfuggirsi il Community Shield, l'equivalente della nostra Supercoppa Italiana, dopo aver perso ai rigori contro l'Arsenal a "Wembley", teatro principale del calcio inglese. La…
Alle 17.00 nel tempio di "Wembley" in campo Arsenal e Manchester City per la finale di Community Shield (Supercoppa). Entrambe grandi protagoniste della scorsa stagione, capaci di contendersi il…
La guerra in Ucraina non accenna ad arrestarsi. Dopo undici mesi dal conflitto che vede interessate le popolazioni dell'est europeo sotto i colpi delle armate russe, la UEFA ha pronta una nuova…
Real Madrid e Valencia aprono le danze di quest'attesa Supercopa spagnola. Quella tra blancos e pipistrelli rappresentava anche la sfida tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, fotogramma dei successi…
FOTO Palermo, due tifosi allo stadio Olimpico di Helsinki per la Supercoppa Europea
Alle ore 21.00 è in programma la finale di Supercoppa Europea tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l'Eintracht Frankfurt di Oliver Glasner. Il match andrà in scena nella splendida cornice dello…
Alle ore 21.00 in quel di Helsinki andrà in scena la finale della Supercoppa Europea. Il Real Madrid di Ancelotti - vincitore della scorsa Champions League - affronterà il Francoforte, campione in…
Allo stadio "Olimpico" di Helsinki alle ore 21.00 andrà in scena la Supercoppa europea che vedrà opporsi il Real Madrid, vincitore della precedente Champions League, e l'Eintracht Francoforte,…
Alle ore 21.00 andrà in scena la sfida tra il Chelsea e il Villarreal che assegnerà la Supercoppa Europea 2021/22. Segui la diretta scritta su Mediagol.it