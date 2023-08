Arsenal-Manchester City, Arteta vince il Community Shield. Finale amaro per Guardiola

Un trofeo che sembrava già nelle mani del Manchester City. L'Arsenal ha pareggiato in extremis ed ha vinto il Community Shield ai rigori.

Il Manchester City vede sfuggirsi il Community Shield, l'equivalente della nostra Supercoppa Italiana, dopo aver perso ai rigori contro l'Arsenal a "Wembley", teatro principale del calcio inglese. La disputa sarebbe riservata alla vincitrice dello scudetto e a quella della FA Cup, ma nella scorsa stagione il Manchester City ha fatto "asso pigliatutto", motivo per cui l'Arsenal è subentrato in quanto seconda classificata in campionato.