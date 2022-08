Real Madrid-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni della Supercoppa Europea

I favori del pronostico sono decisamente indirizzati verso il Real Madrid, vogliosi di cominciare la propria stagione ottenendo già un importante titolo. Carlo Ancelotti potrà contare sulla totale rosa per questo match delicato che può far partire con il piede giusto i blancos dopo un calciomercato non esattamente stellare, più orientato a gettare le basi sul proprio futuro con gli acquisti di Tchouameni e Rudiger. Il tecnico italiano schiererà il solito modulo 4-3-3, preferendo non rischiare un debutto in una finale per il difensore tedesco ex Roma e Chelsea, affidandosi al duo Alaba-Eder Militao. Intoccabile il trio a centrocampo composto da Casemiro, Modric e Kroos. Sulle fasce in avanti, probabile l'impiego di Vinicius, matchwinner contro il Liverpool nella notte di Parigi, e di Valverde, a supporto dell'unica punta, insostituibile, Benzema. Ancelotti ha già alzato al cielo due volte questo trofeo con il Milan.