L'attesa è finita. Alle ore 21:00, a Wembley, andrà in scena la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Un cammino straordinario, quello dei gialloneri, che tornano a giocarsi…
Real Madrid
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Santiago Bernabeu". Alle ore 21:30, fra le mura amiche, il Real Madrid ospiterà l'Alaves nel match valevole per la trentaseiesima…
Carlo Ancelotti sfida il suo passato. Il Real Madrid, questa sera alle 21.00 all'Allianz Arena, affronta il Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League. Un incontro stellare, primo…
E' il giorno del Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", gli uomini di Carlo Ancelotti ospiteranno i blaugrana nel match valevole per la trentaduesima…
di Davide Raja Un martedì di Champions League infuocato con il big match tra Arsenal e Bayern Monaco ma soprattutto quello tra i colossi del Real Madrid e del Manchester City. Al Santiago Bernabeu…
E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio allo Stadio "Santiago Bernabeu". Alle ore 18:30, fra le mura amiche, il Real Madrid ospiterà il Celta Vigo nel match valevole per la…
All'andata, la sfida l'ha vinta il Real Madrid di Carlo Ancelotti, per uno a zero, prendendosi un discreto vantaggio in vista del match odierno. Una sfida intensa, equilibrata e combattuta, terminata…
VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Foulquier, Diakhaby, Mosquera, Gaya; Perez, Pepelu, Guillamon, Canos; Duro, Yaremchuk. REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vazquez, Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos,…
Terminano le andate dei primi due ottavi di finale di Champions League tra Copenhagen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. Inglesi che si portano in vantaggio al 11' con De Bruyne che batte Grabara.
Archiviata la rispettiva giornata di campionato, torna la Champions League con gli ottavi di finale. Due i match in programma questa sera alle ore 21:00: Copenhagen-Manchester City e Lipsia-Real…
E' tutto pronto per il big-match che chiuderà la domenica di Liga. Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", il Real Madrid ospiterà l'Atletico Madrid nella gara valevole per la ventitreesima…
Getafe-Real Madrid, probabili formazioni: dal 1' Mayoral, Ancelotti con Rodrygo
Quasi tutto pronto per Getafe-Real Madrid. Il match - valido per il recupero della ventesima giornata di Liga - è in programma alle ore 21.00 allo Stadio Coliseum Alfonso Pérez. Celta Vigo-Real…
L'Atlético Madrid cerca la rivincita allo stadio Metropolitan e, nel frattempo, l'accesso ai quarti di finale di Copa del Rey nella sfida di questa sera contro il Real Madrid. Dopo aver vinto la…
Real Madrid-Atletico Madrid 5-3: gol e spettacolo, Ancelotti in finale di Supercoppa
Il Real Madrid vince il derby contro l'Atletico e vola in finale di Supercoppa di Spagna dove affronterà una tra Barcellona e Osasuna. Bastano sei giri d'orologio alla squadra di Simeone per sbloccare…
E' tutto pronto per il big-match in programma questa sera a Riyad. Alle ore 20:00, all'Al-Awwal Stadium, il Real Madrid sfiderà l'Atletico Madrid nella prima semifinale della Supercoppa di Spagna che…
Arandina-Real Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re 2023-2024. La partita si è giocata sabato 6 gennaio 2024, alle 20:30 CET, allo stadio Juan Carlos Higuero di Aranda…
Bufera in Spagna per quanto riguarda i controlli antidoping. L'Agenzia Mondiale Antidoping ha chiesto delle risposte all'ente spagnolo deputato ai controlli, la Celad, poiché sono emerse alcune…
Si apre il 2024 anche per il Real Madrid che alle 19:15 ospita il Maiorca per la diciannovesima giornata di Liga. Una sfida sulla carta dal pronostico facile ma che vede gli ospiti in un trend…
Ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Quattro le partite in programma alle ore 21:00: Copenhagen-Galatasaray, Manchester United-Bayern Monaco, Salisburgo-Benfica, Union Berlino-Real…
Ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Ecco le formazioni delle sfide di oggi in programma alle ore 21:00: VIDEO Inter-Real Sociedad, la probabile formazione di Inzaghi in Champions…
VIDEO Real Madrid-Napoli 4-2: apre Simeone, chiude Joselu. Gol e highlights
Termina la sfida tra Real Madrid e Napoli valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League. 3-3il risultato finale. Al termine della sfida ha parlato Walter Mazzarri. Ecco le…
Real Madrid-Napoli, probabili formazioni: Ancelotti con Brahim Diaz, Simeone dal 1′ Termina la sfida tra Real Madrid e Napoli valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League. 2-1…
Tempo di Champions League per le italiane. Alle ore 21 andrà in scena la sfida tra Real Madrid e Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali: Real Madrid-Napoli, probabili formazioni: Ancelotti con…
A caccia dell'impresa. Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", il Real Madrid ospiterà il Napoli del nuovo allenatore Walter Mazzarri nel match valevole per la quinta giornata della fase a…
Real Madrid-Valencia, probabili formazioni: torna Bellingham, Hugo Duro dal 1′ Il Real Madrid deve fare i conti con una brutta tegola. L'infortunio patito da Vinicius Junior è più grave del previsto e…
Scende in campo il Real Madrid in questo mercoledì di Champions League con la sfida del Santiago Bernabeu che andrà in scena alle 21.00 contro lo Sporting Braga. Il Real Madrid si è concesso qualche…