Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative al Real Madrid. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda le "Merengues" guidate da Carlo Ancelotti con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra di Benzema, Vinicius Junior e Modric che milita nella Liga "Santander",, massimo campionato spagnolo.