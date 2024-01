Real Madrid-Atletico Madrid, probabili formazioni: c’è Morata, Bellingham dal 1′

La sfida che aprirà le Final Four della Supercoppa di Spagna è in programma alla ore 20:00 all'Al-Awwal Stadium di Riyad.

E' tutto pronto per il big-match in programma questa sera a Riyad. Alle ore 20:00, all'Al-Awwal Stadium, il Real Madrid sfiderà l'Atletico Madrid nella prima semifinale della Supercoppa di Spagna che aprirà le Final Four. L'altra sfida si giocherà nella giornata di domani tra il Barcellona e l'Osasuna, con i blaugrana pronti a difendere il titolo conquistato la stagione scorsa proprio contro gli uomini di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano, però, dovrà vedersela con il Cholo Simeone, l'unico che lo ha battuto in campionato.

Reduci dalla vittoria per 3-1 conquistata ai danni dell'Arandina in Copa del Rey, i Blancos occupano attualmente il primo posto della classifica di Liga a quota quarantotto punti, gli stessi ottenuti dal Girona targato City Football Group. Uno score frutto di quindici successi, tre pareggi ed un solo ko, con quaranta gol all'attivo e undici reti subite. L'Atletico, invece, è riuscito a riscattare la sconfitta rimediata contro lo stesso Girona in campionato, battendo in Copa del Rey il Lugo. Tuttavia, nelle precedenti quattro trasferte, ha sempre perso. Al quinto posto in classifica, i Colchoneros hanno ottenuto fin qui trentotto punti, frutto di dodici vittorie, due pareggi e cinque ko; trentanove le reti siglate in diciannove partite, ventitré i gol incassati.

Intanto, per l'occasione, Ancelotti non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Thibaut Courtois, Eder Militao, Lucas Vazquez e David Alaba. Mentre Simeone dovrà fare a meno di Thomas Lemar e Renildo Mandava. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-1-2 e sul 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho Fernandez, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Savic, Gimenez; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone.

DOVE VEDERE REAL MADRID-ATLETICO MADRID IN TV — La sfida Real Madrid-Atletico Madrid sarà visibile in diretta ed in chiaro su "Telelombardia", che ha acquisito i diritti per la trasmissione della Final Four della Supercoppa di Spagna. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di "Cronache di Spogliatoio".

