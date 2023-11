Real Madrid, interesse per Icardi: possibile trattativa per l’ex bomber dell’Inter

Il Real Madrid deve fare i conti con una brutta tegola. L'infortunio patito da Vinicius Junior è più grave del previsto e di conseguenza la dirigenza sta pensando a come muoversi per sostituire il fenomeno brasiliano. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Florentino Perez sarebbe interessato ad intavolare una trattativa per l'attaccante del Galatasaray Mauro Icardi. L'ex bomber dell'Inter sta facendo molto bene con la casacca turca avendo siglato 10 gol in 12 presenze. Carlo Ancelotti, tecnico dei Galacticos, in passato aveva fatto un tentativo per il calciatore assistito dalla moglie Wanda Nara. Il club ottomano lo ha prelevato a titolo definitivo dal Paris Saint Germain questa estate per circa 10 milioni di euro. I Blancos per accaparrarsi le prestazione del centravanti argentino potrebbe arrivare a proporre 15 milioni al club proprietario del cartellino. Per l'attaccante sudamericano l'ultima possibile grande esperienza per cercare di vincere la Champions League