Real Madrid-Valencia, probabili formazioni: torna Bellingham, Hugo Duro dal 1′

Il Valencia farà visita al Santiago Bernabéu per affrontare il Real Madrid nell'ultima partita prima della sosta legata agli impegni della nazionale, che fermerà il campionato per due settimane. Gli ospiti si presenteranno al Bernabéu da ottavi in classifica con 18 punti, ad un soffio dall'Europa League. La squadra di Baraja, dopo l'ampio successo contro il Betis, ha inanellato ben cinque risultati utili consecutivi. Gli uomini di Ancelotti non stanno invece vivendo il loro momento migliore visto che, nelle ultime tre partite, hanno ottenuto una vittoria e due pareggi.Il Valencia CF non batte il Real in trasferta dal 2008, quando il Ché vinse 2-3 con un Baraja decisivo.