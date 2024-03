Real Madrid-Celta Vigo, probabili formazioni: c’è Brahim Diaz, Benitez con Larsen

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio allo Stadio "Santiago Bernabeu". Alle ore 18:30, fra le mura amiche, il Real Madrid ospiterà il Celta Vigo nel match valevole per la ventottesima giornata di Liga. I Blancos hanno un unico obiettivo: conquistare l'intera posta in palio per riscattare la pioggia di fischi arrivata nella serata di Champions League, in occasione della partita con il Lipsia terminata con il risultato di 1-1, che è valso comunque l'accesso ai quarti di finale. Di fronte un avversario a caccia di punti utili per archiviare quanto prima la pratica salvezza, reduce dalla vittoria per 1-0 ottenuta lo scorso weekend contro l'Almeria.