Real Madrid-Braga, le probabili formazioni: dubbio Bellingham, ok Vinicius e Rodrygo

La preview e le probabili formazioni di Real Madrid-Braga, sfida di Champions League nel Gruppo C del Napoli. Ancelotti pronto a lanciare Brahim Diaz nel caso di un forfait di Bellingham.

Mediagol ⚽️

Scende in campo il Real Madrid in questo mercoledì di Champions League con la sfida del Santiago Bernabeu che andrà in scena alle 21.00 contro lo Sporting Braga.

Il Real Madrid si è concesso qualche passo falso in campionato contro Siviglia e Rayo Vallecano che ha consentito il sorpasso in solitaria del Girona, con il club targato City Group al momento capolista della Liga e che non intende fermarsi. In Champions League, i blancos hanno fatto tre su tre battendo anche Napoli e Union Berlino, oltre che lo stesso Braga lo scorso 24 ottobre. La qualificazione agli ottavi di finale è ovviamente a pochi passi e la formazione di Ancelotti sa bene come vincere contro i portoghesi scriverebbe la parola fine. Tuttavia, l'uomo più in forma dei madrileni, ovvero il trascinatore Bellingham: "Valuteremo domani se Bellingham può giocare. Non ha fatto l'allenamento completo", ha confermato il tecnico italiano. In alternativa c'è l'ex Milan, Brahim Diaz, ad agire dietro le punte. In avanti, confermati Rodrygo e Vinicius Jr.

Lo Sporting Braga deve tentare l'impresa al Bernabeu per cercare di restare aggrappati al sogno qualificazione agli ottavi di Champions, il tutto sperando in un passo falso del Napoli che però giocherà poco prima dei portoghesi. Quarto in classifica nella Primeira Liga, il Braga gode di un buon momento di forma e potrebbe mettere in difficoltà il Real.

Le probabili formazioni — REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti.

BRAGA (4-2-4): Matheus; Cristian Borja, Paulo Oliveira, José Fonte, Victor Gómez; Al Musrati, Zalazar; Bruma, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Banza. Allenatore: Artur Jorge.

DOVE VEDERLA — La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 252). Disponibile anche in streaming tramite Sky Go, servizio per dispositivi mobili, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand di Sky, oltre che Mediaset Infinity+