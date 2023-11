Copenaghen-Manchester United, le probabili formazioni: ten Hag con Hojlund e Mount

La preview e le probabili formazioni del match tra Copenaghen e Manchester United, valido per la quarta giornata della Champions League.

La stagione del Manchester United è iniziata in modo incerto, con 18 punti fatti in 11 partite Premier League, annata seguita da un percorso ballerino in Champions League, caratterizzato da una sconfitta contro il Galatasaray. La partita contro il Copenaghen, vinta 1-0 grazie a un gol di Maguire e a un rigore parato da Onana nel finale, ha rappresentato una svolta per i Red Devils, che hanno finalmente trovato una vittoria di misura che ha raddrizzato la classifica del gruppo A. Con il Bayern Monaco in fuga, il Manchester United ha la possibilità di agganciare il secondo posto con una vittoria contro il Copenaghen in Danimarca. Per farlo, però, i ragazzi di ten Hag dovranno dimostrare di essere in grado di giocare una partita convincente, cosa che non è ancora riuscita a fare in questa stagione.

Il Copenaghen, da parte sua, non sarà una facile avversaria. La squadra danese ha dimostrato di essere in grado di competere con le migliori squadre del continente, come raccontano le sconfitte di misura contro la compagine di Tuchel e con lo United. I danesi saranno motivati a fare risultato contro il Manchester, per dimostrare di poter essere una delle squadre outsider del girone. La partita si preannuncia quindi molto equilibrata. Il Manchester United ha la qualità per vincere, ma dovrà essere in grado di trovare la giusta concentrazione e determinazione per superare una squadra ostica e motivata come quella allenata da Neestrup.

LE PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Larsson, Claesson, Achouri.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Dalot; Amrabat, McTominay; Mount, Bruno Fernandes, Garnacho; Højlund.

DOVE VEDERE IL MATCH — La sfida tra Copenaghen e Manchester United, valida per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023-2024, si disputerà mercoledì 8 novembre alle ore 21:00 italiane. La partita si giocherà al Parken Stadion di Copenaghen, in Danimarca. In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Copenaghen-Manchester United è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Ecco i dettagli delle modalità di visione della partita:

Sky

Diretta tv: Sky Sport (canale 255)

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Mediaset Infinity+

Diretta streaming: Mediaset Infinity+

Costo: 7,99 euro mensili

