Il Palermo a caccia dei tre punti e del riscatto nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il Brescia. Alle ore 18:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo le due sconfitte di fila rimediata fra le mura amiche contro il Lecco e a "Marassi" contro la Sampdoria, precedute dal pareggio casalingo contro lo Spezia. Quinto posto in classifica alla luce del solo punto conquistato in tre partite, venti punti incassati fin qui dalla squadra di Eugenio Corini con diciassette reti all'attivo e nove gol subiti.