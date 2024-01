Arandina-Real Madrid, le probabili formazioni: chance Guler, ok Nacho e Brahim Diaz.

Arandina-Real Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re 2023-2024 . La partita si è giocata sabato 6 gennaio 2024, alle 20:30 CET, allo stadio Juan Carlos Higuero di Aranda de Duero, in Spagna. La compagine padrona di casa è una squadra di quarta divisione spagnola, mentre il club blancos è una delle squadre più titolate al mondo. La partita ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo, e rappresenterà un'occasione di grande visibilità per l'Arandina. Il calcio è bello anche per questo, vedere giocare "Davide contro Golia", tra le mura della formazione inferiore. Chissà, se oggi, si racconterà di un impresa iconica, dei castigliani.

DOVE VEDERE IL MATCH

La partita Arandina-Real Madrid, in programma sabato 6 gennaio alle 21:30 è valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.